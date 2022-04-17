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Сегодня, 18:37

Габриэл Жезус входит в сферу интересов «Барселоны»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус входит в сферу интересов «Барселоны». Однако 25-летний бразилец не является приоритетной трансферной целью каталонского клуба, сообщает Marca.

Контракт Жезуса с «горожанами» истекает в 2023 году. С лета он будет иметь возможность вести переговоры с другими клубами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В этом сезоне бразилец провел в общей сложности 33 матча во всех турнирах за «Сити», в которых забил 7 голов и сделал 11 голевых передач.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Ливерпуль
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ТБ 2.5

16%

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Обе забьют - да

15%

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Локомотив 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
Габриэл Жезус
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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И В Н П +/- О
1
 Реал 31 22 6 3 63-26 72
2
 Барселона 30 17 9 4 60-31 60
3
 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
4
 Атлетико 31 17 6 8 57-38 57
5
 Бетис 32 17 6 9 56-37 57
6
 Р. Сосьедад 32 15 10 7 32-30 55
7
 Вильярреал 32 13 10 9 51-31 49
8
 Атлетик 31 11 12 8 36-30 45
9
 Осасуна 32 12 8 12 33-41 44
10
 Валенсия 32 10 12 10 44-46 42
11
 Эспаньол 31 10 9 12 36-42 39
12
 Сельта 31 9 9 13 34-35 36
13
 Эльче 32 9 8 15 35-44 35
14
 Р. Вальекано 31 9 7 15 32-38 34
15
 Хетафе 32 7 11 14 29-37 32
16
 Гранада 32 6 11 15 36-56 29
17
 Мальорка 32 7 8 17 27-53 29
18
 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
19
 Алавес 32 6 7 19 25-53 25
20
 Леванте 32 5 10 17 39-62 25
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15.04 22:00
Р. Сосьедад – Бетис
 0 : 0
16.04 15:00
Эльче – Мальорка
 3 : 0
16.04 17:15
Алавес – Р. Вальекано
 1 : 0
16.04 19:30
Валенсия – Осасуна
 1 : 2
16.04 22:00
Хетафе – Вильярреал
 1 : 2
17.04 15:00
Гранада – Леванте
 1 : 4
17.04 17:15
Атлетико – Эспаньол
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17.04 19:30
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