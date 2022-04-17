Габриэл Жезус входит в сферу интересов «Барселоны»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус входит в сферу интересов «Барселоны». Однако 25-летний бразилец не является приоритетной трансферной целью каталонского клуба, сообщает Marca.

Контракт Жезуса с «горожанами» истекает в 2023 году. С лета он будет иметь возможность вести переговоры с другими клубами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В этом сезоне бразилец провел в общей сложности 33 матча во всех турнирах за «Сити», в которых забил 7 голов и сделал 11 голевых передач.