Клуб 3-го дивизиона забил три гола «Барселоне» в матче Кубка Испании. Все три мяча на счету воспитанника каталонцев

«Барселона» и «Интерсити» не смогли выявить победителя в основное время матча 1/16 финала Кубка Испании. После 90 минут встречи счет 3:3, поэтому командам предстоит сыграть дополнительное время.

Все три гола в составе команды 3-го дивизиона забил 21-летний полузащитник Ориоль Сольдевила Пуиг. С 2018 по 2020 год он тренировался в структуре «Барселоны» и играл за молодежные команды.