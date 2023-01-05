«Барселона» в дополнительное время обыграла клуб 3-го дивизиона «Интерсити» в Кубке Испании
«Барселона» выиграла у «Интерсити» в 1/16 финала Кубка Испании — 4:3 д.в.
На 4-й минуте встречи защитник Рональд Араухо вывел каталонцев вперед. Его гол стал единственным в первом тайме.
После перерыва в составе команды 3-го дивизиона тремя голами отметился Ориоль Сольдевила Пуиг, который с 2018 по 2020 год тренировался в структуре каталонцев. У гостей мячи на счету Усмана Дембеле и Рафиньи.
В дополнительное время единственный гол забил нападающий Ансу Фати.
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|2
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|38
|
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|12
|2
|1
|34-6
|38
|
3
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|15
|9
|2
|4
|21-17
|29
|
4
|Атлетико
|15
|8
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|4
|23-14
|27
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|4
|4
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|25
|
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|15
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|4
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|
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|24
|
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|7
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|
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|6
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|
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|4
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|
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|4
|6
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|19
|
12
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|15
|4
|5
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|22-24
|17
|
13
|Альмерия
|15
|5
|2
|8
|17-23
|17
|
14
|Вальядолид
|15
|5
|2
|8
|13-23
|17
|
15
|Хетафе
|15
|4
|5
|6
|14-20
|17
|
16
|Эспаньол
|15
|2
|7
|6
|17-23
|13
|
17
|Сельта
|15
|3
|4
|8
|15-27
|13
|
18
|Севилья
|15
|2
|6
|7
|14-23
|12
|
19
|Кадис
|15
|2
|6
|7
|10-27
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|
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|0
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|6.01
|20:30
|
Эльче – Сельта
|- : -
|6.01
|23:00
|
Валенсия – Кадис
|- : -
|7.01
|18:15
|
Вильярреал – Реал
|- : -
|7.01
|20:30
|
Мальорка – Вальядолид
|- : -
|7.01
|23:00
|
Эспаньол – Жирона
|- : -
|8.01
|16:00
|
Альмерия – Р. Сосьедад
|- : -
|8.01
|18:15
|
Р. Вальекано – Бетис
|- : -
|8.01
|20:30
|
Севилья – Хетафе
|- : -
|8.01
|23:00
|
Атлетико – Барселона
|- : -
|9.01
|23:00
|
Атлетик – Осасуна
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|8
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|8
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|6
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|12
|2
|2
|
|
Гонсало Верду
Эльче
|7
|2
|1
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|8
|2
|0
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