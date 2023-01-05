«Барселона» в дополнительное время обыграла клуб 3-го дивизиона «Интерсити» в Кубке Испании

«Барселона» выиграла у «Интерсити» в 1/16 финала Кубка Испании — 4:3 д.в.

На 4-й минуте встречи защитник Рональд Араухо вывел каталонцев вперед. Его гол стал единственным в первом тайме.

После перерыва в составе команды 3-го дивизиона тремя голами отметился Ориоль Сольдевила Пуиг, который с 2018 по 2020 год тренировался в структуре каталонцев. У гостей мячи на счету Усмана Дембеле и Рафиньи.

В дополнительное время единственный гол забил нападающий Ансу Фати.