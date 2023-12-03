Киммих может перейти в «Барселону» следующим летом
«Барселона» намерена приобрести защитника «Баварии» Йозуа Киммиха летом 2024 года, сообщает AS.
По информации источника, Киммих в разговоре с главным тренером каталонского клуба Хави сообщил, что он готов перейти в «Барселону».
В этом сезоне 28-летний игрок сборной Германии провел 17 игр за мюнхенский клуб во всех турнирах, сделал 6 результативных передач.
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|
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|38
|
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|15
|12
|2
|1
|34-18
|38
|
3
|Атлетико
|13
|10
|1
|2
|30-12
|31
|
4
|Барселона
|14
|9
|4
|1
|27-14
|31
|
5
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|15
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|4
|3
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|28
|
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|5
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|
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|
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|
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|4
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|19
|
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|15
|4
|7
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|17-20
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|
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|4
|7
|4
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|19
|
12
|Вильярреал
|14
|4
|3
|7
|21-25
|15
|
13
|Осасуна
|15
|4
|3
|8
|17-25
|15
|
14
|Алавес
|14
|4
|3
|7
|14-19
|15
|
15
|Севилья
|13
|2
|6
|5
|19-19
|12
|
16
|Кадис
|14
|2
|5
|7
|11-21
|11
|
17
|Мальорка
|14
|1
|7
|6
|13-20
|10
|
18
|Сельта
|14
|1
|5
|8
|14-24
|8
|
19
|Гранада
|15
|1
|4
|10
|19-35
|7
|
20
|Альмерия
|14
|0
|3
|11
|16-37
|3
Результаты / календарь
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38 тур
|1.12
|23:00
|
Лас-Пальмас – Хетафе
|2 : 0
|2.12
|16:00
|
Жирона – Валенсия
|2 : 1
|2.12
|18:15
|
Атлетик – Р. Вальекано
|4 : 0
|2.12
|20:30
|
Реал – Гранада
|2 : 0
|2.12
|23:00
|
Осасуна – Р. Сосьедад
|1 : 1
|3.12
|16:00
|
Мальорка – Алавес
|- : -
|3.12
|18:15
|
Альмерия – Бетис
|- : -
|3.12
|20:30
|
Севилья – Вильярреал
|- : -
|3.12
|23:00
|
Барселона – Атлетико
|- : -
|4.12
|23:00
|
Сельта – Кадис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|11
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|9
|
|
Жерар Морено
Вильярреал
|8
|П
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|5
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|13
|2
|2
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|11
|1
|0
|
|
Алехандро Катена
Осасуна
|14
|1
|5
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