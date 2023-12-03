Киммих может перейти в «Барселону» следующим летом

«Барселона» намерена приобрести защитника «Баварии» Йозуа Киммиха летом 2024 года, сообщает AS.

По информации источника, Киммих в разговоре с главным тренером каталонского клуба Хави сообщил, что он готов перейти в «Барселону».

В этом сезоне 28-летний игрок сборной Германии провел 17 игр за мюнхенский клуб во всех турнирах, сделал 6 результативных передач.