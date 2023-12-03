«Барселона» — «Атлетико»: смотреть трансляцию матча ла лиги в прямом эфире
«Барселона» на своем поле примет «Атлетико» в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 3 декабря. Игра пройдет на «Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса» в Барселоне (Испания) и начнется в 23.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи «Барселона» — «Атлетико» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет платный онлайн-сервис «Okko Спорт».
В пяти последних очных противостояниях трижды победу одерживали каталонцы (1:0, 1:0, 4:2). Команда из Мадрида побеждала один раз — 2:0. Еще одна встреча завершилась вничью — 0:0.
Чемпионат Испании по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|15
|12
|2
|1
|33-9
|38
|
2
|Жирона
|15
|12
|2
|1
|34-18
|38
|
3
|Атлетико
|13
|10
|1
|2
|30-12
|31
|
4
|Барселона
|14
|9
|4
|1
|27-14
|31
|
5
|Атлетик
|15
|8
|4
|3
|30-18
|28
|
6
|Р. Сосьедад
|15
|7
|5
|3
|26-18
|26
|
7
|Бетис
|15
|6
|7
|2
|18-16
|25
|
8
|Лас-Пальмас
|15
|6
|3
|6
|13-13
|21
|
9
|Валенсия
|15
|5
|4
|6
|17-20
|19
|
10
|Хетафе
|15
|4
|7
|4
|17-20
|19
|
11
|Р. Вальекано
|15
|4
|7
|4
|16-22
|19
|
12
|Алавес
|15
|4
|4
|7
|14-19
|16
|
13
|Вильярреал
|14
|4
|3
|7
|21-25
|15
|
14
|Осасуна
|15
|4
|3
|8
|17-25
|15
|
15
|Севилья
|13
|2
|6
|5
|19-19
|12
|
16
|Мальорка
|15
|1
|8
|6
|13-20
|11
|
17
|Кадис
|14
|2
|5
|7
|11-21
|11
|
18
|Сельта
|14
|1
|5
|8
|14-24
|8
|
19
|Гранада
|15
|1
|4
|10
|19-35
|7
|
20
|Альмерия
|15
|0
|4
|11
|16-37
|4
|1.12
|23:00
|
Лас-Пальмас – Хетафе
|2 : 0
|2.12
|16:00
|
Жирона – Валенсия
|2 : 1
|2.12
|18:15
|
Атлетик – Р. Вальекано
|4 : 0
|2.12
|20:30
|
Реал – Гранада
|2 : 0
|2.12
|23:00
|
Осасуна – Р. Сосьедад
|1 : 1
|3.12
|16:00
|
Мальорка – Алавес
|0 : 0
|3.12
|18:15
|
Альмерия – Бетис
|0 : 0
|3.12
|20:30
|
Севилья – Вильярреал
|- : -
|3.12
|23:00
|
Барселона – Атлетико
|- : -
|4.12
|23:00
|
Сельта – Кадис
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|11
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|9
|
|
Жерар Морено
Вильярреал
|8
|П
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|5
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|13
|2
|2
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|11
|1
|0
|
|
Алехандро Катена
Осасуна
|14
|1
|5