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«Барселона» — «Атлетико»: смотреть трансляцию матча ла лиги в прямом эфире

«Барселона» сыграет с «Атлетико» в чемпионате Испании 3 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Хави, главный тренер ФК «Барселона».
Фото Global Look Press

«Барселона» на своем поле примет «Атлетико» в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 3 декабря. Игра пройдет на «Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса» в Барселоне (Испания) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Барселона» — «Атлетико» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет платный онлайн-сервис «Okko Спорт».

В пяти последних очных противостояниях трижды победу одерживали каталонцы (1:0, 1:0, 4:2). Команда из Мадрида побеждала один раз — 2:0. Еще одна встреча завершилась вничью — 0:0.

Испания. Ла Лига. 15-й тур
03 дек, 23:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Атлетико

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«Бетис» в меньшинстве сыграл вничью с «Альмерией»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 15 12 2 1 33-9 38
2
 Жирона 15 12 2 1 34-18 38
3
 Атлетико 13 10 1 2 30-12 31
4
 Барселона 14 9 4 1 27-14 31
5
 Атлетик 15 8 4 3 30-18 28
6
 Р. Сосьедад 15 7 5 3 26-18 26
7
 Бетис 15 6 7 2 18-16 25
8
 Лас-Пальмас 15 6 3 6 13-13 21
9
 Валенсия 15 5 4 6 17-20 19
10
 Хетафе 15 4 7 4 17-20 19
11
 Р. Вальекано 15 4 7 4 16-22 19
12
 Алавес 15 4 4 7 14-19 16
13
 Вильярреал 14 4 3 7 21-25 15
14
 Осасуна 15 4 3 8 17-25 15
15
 Севилья 13 2 6 5 19-19 12
16
 Мальорка 15 1 8 6 13-20 11
17
 Кадис 14 2 5 7 11-21 11
18
 Сельта 14 1 5 8 14-24 8
19
 Гранада 15 1 4 10 19-35 7
20
 Альмерия 15 0 4 11 16-37 4
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38 тур
1.12 23:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 2 : 0
2.12 16:00
Жирона – Валенсия
 2 : 1
2.12 18:15
Атлетик – Р. Вальекано
 4 : 0
2.12 20:30
Реал – Гранада
 2 : 0
2.12 23:00
Осасуна – Р. Сосьедад
 1 : 1
3.12 16:00
Мальорка – Алавес
 0 : 0
3.12 18:15
Альмерия – Бетис
 0 : 0
3.12 20:30
Севилья – Вильярреал
 - : -
3.12 23:00
Барселона – Атлетико
 - : -
4.12 23:00
Сельта – Кадис
 - : -
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 11
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 9
Жерар Морено

Жерар Морено

Вильярреал

 8
П
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 5
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 13 2 2
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 11 1 0
Алехандро Катена

Алехандро Катена

Осасуна

 14 1 5
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