«Барселона» на своем поле примет «Атлетико» в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 3 декабря. Игра пройдет на «Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса» в Барселоне (Испания) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Барселона» — «Атлетико» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет платный онлайн-сервис «Okko Спорт».

В пяти последних очных противостояниях трижды победу одерживали каталонцы (1:0, 1:0, 4:2). Команда из Мадрида побеждала один раз — 2:0. Еще одна встреча завершилась вничью — 0:0.

Чемпионат Испании по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде