«Барселона» сыграет с «Атлетико» в чемпионате Испании по футболу 3 декабря

«Барселона» сыграет с «Атлетико» в рамках 15-го тура чемпионата Испании по футболу 3 декабря, в воскресенье. Матч пройдет на «Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса» в Барселоне (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Барселона» — «Атлетико» следите в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажет онлайн-сервис «Okko Спорт» по платной подписке.

По итогам 14-ти туров ла лиги каталонцы и клуб из столицы Испании набрали одинаковое количество очков — по 31. «Атлетико» опережает по дополнительным показателям и занимает 3-е место в турнирной таблице. Команда Хави — на 4-й строчке.

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