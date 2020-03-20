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Кике Сетьен останется на посту главного тренера «Барселоны»

20:33
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Испанский специалист Кике Сетьен останется на посту главного тренера «Барселоны» в следующем сезоне, информирует Diario Sport. Как отмечается руководители клуба довольны его работой во всех отношениях.

61-летний Сетьен уже знает об этом решении и будет готовить команду к следующему сезону. Он обсуждает с руководством клуба планы по трасферам, а со спортивным директором Эриком Абидалем у него хорошие рабочие отношения.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Реал» на два очка.

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