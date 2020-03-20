Испанский специалист Кике Сетьен останется на посту главного тренера «Барселоны» в следующем сезоне, информирует Diario Sport. Как отмечается руководители клуба довольны его работой во всех отношениях.

61-летний Сетьен уже знает об этом решении и будет готовить команду к следующему сезону. Он обсуждает с руководством клуба планы по трасферам, а со спортивным директором Эриком Абидалем у него хорошие рабочие отношения.