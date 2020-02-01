Кике Сетьен: «Думаю, «Барселона» отошла от первоначальной идеи»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал о стратегии команды на предстоящие игры и важности преемственности философии клуба.

— Я думаю, мы отошли от первоначальной идеи, — приводит Goal слова Сетьена. — Я вижу, что некоторые особенности были сохранены, но немного видоизменены. Я говорю как зритель. Я наблюдал за «Барселоной» всю свою жизнь. Хави и Иньесты больше нет, но можно играть и без них. С «Луго», «Лас-Пальмасом» и «Бетисом» мы пытались играть без них. Основа важна, но не настолько. Важнее, чтобы концепция игры была интегрирована в головы игроков. Пока они ее не поймут, они не будут развиваться.

Когда вы просите игроков играть по-другому, нельзя сказать, работает это или нет. Против «Валенсии» мы играли очень хорошо. Нам просто нужно время. Я не исключаю 3-4-3 или других комбинаций. Все зависит от игры. Мы просто должны хорошо управлять временем игроков.

На данный момент «Барселона» занимает вторую строчку Ла Лиги, на три очка отставая от главного соперника, «Реал Мадрида» после 21 матча. Действующие чемпионы Испании встретятся с «Леванте» в воскресенье, 2-го февраля, начало матча — 23:00 (мск).