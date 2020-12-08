Каземиру: «Реал» до конца не осознает, что Зидан сделал для команды"

Полузащитник «Реала» Каземиру рассказал, что думает о главном тренере команды Зинедине Зидане. Футболист подчеркнул, что все игроки мадридцев поддержали специалиста после того, как в СМИ стали появляться слухи об его увольнении.

— Что я хочу сказать о Зидане. Он вошел в историю, — цитирует Marca Каземиру. — В прошлом году он выиграл два титула. Часто мы до конца не осознаем, как много Зидан сделал для команды. Сезон непростой, это правда. Предсезонный период — нет. Сложно играть каждые два-три дня. Мы вместе с тренером. Команда ценит то, что он делает.

После 11 туров чемпионата Испании «Реал» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 20 очков.