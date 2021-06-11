Касильяс хотел бы, чтобы Рамос остался в «Реале»
17:04
Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс надеется, что защитник испанского клуба Серхио Рамос продлит контракт с мадридской командой.
«Хотелось бы надеяться на то, что стороны придут к соглашению и пониманию, и все будут счастливы. Мне нравится, что Серхио Рамос играет в «Реале», и я хотел бы, чтобы он там остался. Но решение останется за ним и клубом», — цитирует Касильяса Marca.
Контракт Рамоса с «Реалом» истекает 30 июня 2021 года. Футболистом интересуются «Манчестер Сити» и «Севилья».
В прошлом сезоне Рамос провел 21 матч за «Реал», забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
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