Каряка: «Сейчас Захарян как начнет забивать, что его уже потом никто не остановит»

Бывший футболист «Динамо» Андрей Каряка предположил, когда российский полузащитник Арсен Захарян забьет свой первый гол за «Реал Сосьедад».

«Вот посмотрите. Скоро Захарян забьет свой первый гол. Сейчас Арсен как начнет забивать, что его уже потом никто не остановит. Всему свое время», — приводит «РБ Спорт» слова Каряки.

Также он убежден, что у Захаряна все получится в Испании.

«У него все качества для этого есть. Тем более уже прошло достаточно времени для адаптации. Скоро у Арсена все будет хорошо», — добавил специалист.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. 20-летний россиянин провел 23 матча за испанскую команду, в которых отметился 1 голом.