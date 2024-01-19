Карвахаль объяснил поражение «Реала» от «Атлетико»

Защитник «Реала» Дани Карвахаль отреагировал на поражение команды в матче 1/8 финала Суперкубка Испании против «Атлетико» (2:4).

«Нас подкосил третий гол, мы пропустили его в момент своей лучшей игры в матче», — цитирует игрока сайт мадридцев.

Соперник «Атлетико» по 1/4 финала определится по итогам жеребьевки. Ранее в четвертьфинал вышли «Барселона», «Мальорка», «Севилья», «Реал Сосьедад», «Сельта», «Атлетик» и «Жирона».