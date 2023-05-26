Анчелотти: «Мы обязательно усилим состав, не беспокойтесь об этом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о планах своей команды на летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Реал» близок к заключению контракта с полузащитником дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом.

«Трансферы перед следующим сезоном? Мы сделаем то, что должны сделать. Мы обязательно усилим состав, не беспокойтесь об этом», — заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Мадридский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 74 очка за 36 матчей.