Бензема, Винисиус и Асенсио пропустили тренировку «Реала»

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Трое нападающий «Реала» Карим Бензема, Винисиус Жуниор и Марко Асенсио пропустили тренировку команды, сообщает Madrid Xtra.

Бразильский и французский нападающие не смогли принять участия в тренировочном процессе из-за травмы. Причина пропуска тренировки Асенсио остается неизвестной.

Завтра, 27 мая, «Реал» сыграет против «Севильи».

Мадридский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 74 очка за 36 матчей.