Анчелотти: «Гол Альваро — это хорошо для него»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал гол 18-летнего Альваро Родригеса в матче 23-го тура чемпионата Испании в ворота «Атлетико» (1:1).
«Альваро вышел на поле и забил, это очень хорошо для него, ведь это первый его гол на «Бернабеу», — заявил Анчелотти на пресс-конференции.
Родригес стал самым молодым игроком, которому удалось забить в мадридском дерби в 21-м веке.
«Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги с 52 очками за 23 тура. «Атлетико» располагается на 4-й строчке с 42 очками за 23 встречи.
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|
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|2
|1
|45-7
|59
|
2
|Реал
|23
|16
|4
|3
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|52
|
3
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|22
|13
|4
|5
|32-22
|43
|
4
|Атлетико
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|12
|6
|5
|32-18
|42
|
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|12
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|32-25
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|
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|
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|
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|
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|Вильярреал
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|9
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|
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|Осасуна
|22
|8
|6
|8
|19-21
|30
|
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|Жирона
|22
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|6
|9
|33-33
|27
|
12
|Эспаньол
|23
|6
|9
|8
|29-34
|27
|
13
|Севилья
|22
|6
|7
|9
|24-30
|25
|
14
|Кадис
|23
|6
|7
|10
|18-35
|25
|
15
|Вальядолид
|22
|7
|3
|12
|16-30
|24
|
16
|Сельта
|22
|6
|6
|10
|23-34
|24
|
17
|Альмерия
|22
|6
|4
|12
|27-40
|22
|
18
|Хетафе
|22
|5
|7
|10
|19-28
|22
|
19
|Валенсия
|22
|5
|5
|12
|26-27
|20
|
20
|Эльче
|23
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|6
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|17-48
|9
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38 тур
|24.02
|23:00
|
Эльче – Бетис
|2 : 3
|25.02
|16:00
|
Эспаньол – Мальорка
|2 : 1
|25.02
|18:15
|
Кадис – Р. Вальекано
|1 : 0
|25.02
|20:30
|
Реал – Атлетико
|1 : 1
|25.02
|23:00
|
Валенсия – Р. Сосьедад
|- : -
|26.02
|16:00
|
Атлетик – Жирона
|- : -
|26.02
|18:15
|
Сельта – Вальядолид
|- : -
|26.02
|20:30
|
Альмерия – Барселона
|- : -
|26.02
|23:00
|
Севилья – Осасуна
|- : -
|27.02
|23:00
|
Вильярреал – Хетафе
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|13
|3
|1
|
|
Педро Бигас
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|2
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