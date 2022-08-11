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Сегодня, 13:59

Карим Бензема считает, что «Реалу» не нужно подписывать еще одного нападающего

Виктория Кравченко
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Нападающий «Реала» Карим Бензема считает, что в команде достаточно форвардов.

«У нас много футболистов, способных играть на позиции центрфорварда. Форврад «Реала» — это не типичный игрок, который стоит и ждет мяч. Ему нужно все время двигаться. Как говорил наш тренер, у «Реала» много игроков [способных выйти на этой позиции]. О том, нужен ли нам еще один центрфорвард, лучше спрашивать у тренера», — цитирует Бензема ESPN.

Вчера, 10 августа, «Реал» выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв «Айнтрахт» (2:0) в рекордный пятый раз.

Карим Бензема
ФК Реал
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