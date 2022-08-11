«Барселона» просит де Йонга пойти на понижение зарплаты

«Барселона» хочет, чтобы полузащитник Френки де Йонг снизил зарплату в два раза, пишет Diario Sport.

По данным источника, оклад футболиста с сезона-2022/23 составит 22 миллиона евро в год. «Барселона» не согласна с этим условием.

Клуб сообщил игроку, что ему необходимо снизить зарплату на 50 процентов либо покинуть «Барсу». На нынешних условиях он остаться в команде не сможет.

Сообщалось, что голландец не хочет покидать каталонцев, руководство и главный тренер также заинтересованы в том, чтобы он остался.