«Барселона» просит де Йонга пойти на понижение зарплаты
«Барселона» хочет, чтобы полузащитник Френки де Йонг снизил зарплату в два раза, пишет Diario Sport.
По данным источника, оклад футболиста с сезона-2022/23 составит 22 миллиона евро в год. «Барселона» не согласна с этим условием.
Клуб сообщил игроку, что ему необходимо снизить зарплату на 50 процентов либо покинуть «Барсу». На нынешних условиях он остаться в команде не сможет.
Сообщалось, что голландец не хочет покидать каталонцев, руководство и главный тренер также заинтересованы в том, чтобы он остался.
В прошедшем сезоне де Йонг забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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3
|Атлетико
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4
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8
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9
|Валенсия
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10
|Осасуна
|0
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11
|Сельта
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Жирона
|0
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
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