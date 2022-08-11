Обамеянг готов отказаться от части зарплаты для помощи «Барселоне»

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг готов пойти на понижение зарплаты, чтобы помочь «Барселоне», пишет As.

По данным источника, каталонцы не рассматривают вариант продажи игрока, так как главный тренер Хави не хочет ухода габонца из команды. Тренерский штаб «Барсы» считает его ключевым футболистом.

Так как сам футболист не планирует покидать клуб, он готов помочь команде и отказаться от части зарплаты.

Обамеянг перешел в «Барселону» в январе 2022 года. За 23 матча в составе клуба он забил 13 голов и отдал 1 результативную передачу.