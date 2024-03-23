Карамбе прокомментировал слухи о переходе Мбаппе в «Реал»

Бывший полузащитник «Реала» поделился мнением о возможном переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в королевский клуб.

«Если Мбаппе перейдет в мадридский «Реал», это станет источником гордости для всех», — приводит слова Карамбе As.

Ранее сообщалось, что Мбаппе по окончании нынешнего сезона покинет «ПСЖ» и на правах свободного агента перейдет в «Реал».

В этом сезоне 25-летний нападающий провел 37 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 8 голевых передач.