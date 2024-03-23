Родриго: «Моя ответственность в сборной Бразилии растет. Я могу быть лидером команды»

Нападающий «Реала» Родриго рассказал о своей роли в сборной Бразилии

Нападающий «Реала» Родриго рассказал о своей роли в сборной Бразилии.

«Моя ответственность растет. И она будет продолжать расти. Я принадлежу к новому поколению и могу быть одним из его лидеров. Я знаю, что болельщики многого ждут от меня», — приводит слова Родриго The Guardian.

В марте сборная Бразилии проведет два товарищеских матча. Национальная команда сыграет с Англией (23 марта) и Испанией (26 марта).

В нынешнем сезоне 23-летний Родриго сыграл 41 матч, в которых забил 13 мячей и отдал 8 результативных передач. Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до конца июня 2028 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 100 миллионов евро.