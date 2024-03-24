В «Барселоне» подтвердили заинтересованность в подписании полузащитника «Наполи» Лоботки

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал появившуюся информацию о том, что клуб хочет приобрести полузащитника «Наполи» Станислава Лоботку.

Контракт 29-летнего словака с неаполитанцами рассчитан до конца сезона-2026/27. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

«Мы хотим подписать Лоботку. Я уже говорил о нем с Деку», — цитирует Лапорту журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Лоботка перешел в «Наполи» в январе 2020 года. Всего за итальянскую команду он провел 154 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативных паса.

Ранее в своей карьере хавбек защищал цвета «Сельты», и «Тренчина» и «Норшеланна». За сборную Словакии футболист отыграл 52 встречи.