Капитаны испанских клубов провели собрание, чтобы обсудить снижение зарплат

Капитаны всех 20 клубов чемпионата Испании провели собрание, чтобы обсудить меры по сокращению зарплат игроков во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Как сообщает L'Equipe, на собрании отсутствовал капитан «Барселоны» Лионель Месси, его заменил Серхио Бускетс.

По данным источника, переговоры были инициированы ла лигой и профсоюзом футболистов. При этом изначально профсоюз заявлял о готовности согласиться на снижение зарплат на 8 — 10 процентов, что значительно меньше того, на что согласились отдельные клубы. Например, в «Барселоне» футболисты договорились о снижении зарплат на 70 процентов. Аналогичные встречи будут проведены с капитанами команд низших лиг и женской лиги.

Напомним, что Испания — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. Там зарегистрировано 117 710 случаев заражения вирусом, 30 513 смертей от него.