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Сегодня, 13:48

Камавинга недоволен ролью запасного игрока в «Реале»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга высказался о своем пребывании в мадридском клубе.

«Конечно, я хотел бы играть в каждом матче. В «Реале» ситуация такова: я конкурирую с хорошими игроками, они меня опережают. Я не могу сказать, что мне это нравится, потому что сидеть на скамейке запасных не очень приятно. Когда ты футболист, ты хочешь играть в каждом матче. Не хочу сказать, что это раздражает, но нужно быть терпеливым. Я не хочу играть эту роль всю свою жизнь. Нужно понимать, что впереди меня много игроков. Я должен учиться у них, и тогда придет мое время», — цитирует футболиста Goal.

В текущем сезоне 20-летний хавбек сыграл за «Реал» 14 матчей в чемпионате Испании и результативными действиями не отличился. В среднем за матч испанской лиги игрок проводит на поле 36 минут. Полузащитник был вызван с сборную Франции на чемпионат мира-2022 в Катаре и не сыграл ни в одном матче.

Камавинга выступает за команду из Мадрида с 2021 года, тогда футболист перешел из «Ренна» за 40 миллионов евро.

ФК Реал
Эдуардо Камавинга
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 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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31.12 00:00
Атлетико – Эльче
 - : -
31.12 00:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 00:00
Бетис – Атлетик
 - : -
31.12 00:00
Кадис – Альмерия
 - : -
31.12 00:00
Сельта – Севилья
 - : -
31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
31.12 00:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
31.12 00:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 00:00
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 00:00
Вильярреал – Валенсия
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Мальорка

 8
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Бетис

 8
П
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Барселона

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Микель Мерино

Реал Сосьедад

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Барселона

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И К Ж
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