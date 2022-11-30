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Спортдиректор «Барселоны»: «Навыки де Йонга не подлежат обсуждению, но здесь он играет на другой позиции»

Сергей Разин
корреспондент
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Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройфф поделился мнением об игре полузащитника Френки де Йонга за каталонский клуб.

«О таланте де Йонга не может быть и речи. Но здесь, в «Барселоне», он играет по-другому и на другой позиции. Его талант, его навыки удивительны и не подлежат обсуждению», — приводит слова EsportsRAC1.

В текущем сезоне 25-летний голландец провел 17 матчей за «Барселону», в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.

Френки де Йонг
ФК Барселона
0
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 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
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 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
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 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
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 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
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 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
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19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
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31.12 00:00
Атлетико – Эльче
 - : -
31.12 00:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 00:00
Бетис – Атлетик
 - : -
31.12 00:00
Кадис – Альмерия
 - : -
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Сельта – Севилья
 - : -
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Хетафе – Мальорка
 - : -
31.12 00:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
31.12 00:00
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 - : -
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 - : -
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Ведат Муричи

Мальорка

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Борха Иглесиас

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Бетис

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П
Роберт Левандовски

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Барселона

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Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

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Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

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И К Ж
Херман Пеццела

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Бетис

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Исаак Карселeн

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