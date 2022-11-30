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Сегодня, 15:40

Тебас заявил, что возвращение Месси в «Барселону» с сохранением зарплаты невозможно

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент ла лиги Хавьер Тебас высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону».

«Это зависит от того, сколько будет Месси. Во-первых, он должен хотеть уйти из «ПСЖ», во-вторых, «ПСЖ» должен отпустить его, и в-третьих, важна зарплата Месси. Все будет зависеть от этих обстоятельств, и если все они сложатся и «Барса» сможет позволить себе его зарплату в рамках экономического контроля, контракт будет подписан. Но все будет зависеть от того, сколько заработает Месси. Если столько же, как в момент ухода — то нет, это невозможно. С такими суммами он может играть только за «ПСЖ», — приводит слова Тебаса COPE.

Месси был игроком «Барселоны» с 2004 года по 2021. В составе клуба аргентинец десять раз выигрывал чемпионат Испании, восемь раз становился обладателем Суперкубка, семь раз победителем Кубка страны. Также нападающий четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и трижды в Суперкубке УЕФА.

С августа 2021 года Месси выступает за «ПСЖ». В сезоне-2022/23 он забил 12 голов и сделал 14 результативных передач в 19 матчах за парижан во всех турнирах. Нынешний контракт форварда действует до конца июня 2023 года.

Источник: https://www.cope.es/deportes/futbol/noticias/javier-tebas-quejo-como-eligio-mundial-qatar-cambiaron-las-fechas-con-corrupcion-20221129_2425934
Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
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 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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31.12 00:00
Атлетико – Эльче
 - : -
31.12 00:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 00:00
Бетис – Атлетик
 - : -
31.12 00:00
Кадис – Альмерия
 - : -
31.12 00:00
Сельта – Севилья
 - : -
31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
31.12 00:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
31.12 00:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 00:00
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 00:00
Вильярреал – Валенсия
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

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Давид Гарсия

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Осасуна

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