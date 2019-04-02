17:08 | Футбол — Испания

Каким будет обновленный "Сантьяго Бернабеу"? Видео, которое завораживает

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"Реал" в своем официальном Твиттере опубликовал видео, посвященное стадиону "Сантьяго Бернабеу". Ролик показывает, как изменится арена после реконструкции.

Стадион "Сантьяго Бернабеу" был открыт в Мадриде 14 декабря 1947 года. До 1955 года он назывался "Нуэво Чамартин". Арена принимала матчи чемпионата Европы-1964, чемпионата мира-1982, четыре финала Лиги чемпионов, финал Кубка Либертадорес-2018.

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/spain/

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