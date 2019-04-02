Каким будет обновленный "Сантьяго Бернабеу"? Видео, которое завораживает

"Реал" в своем официальном Твиттере опубликовал видео, посвященное стадиону "Сантьяго Бернабеу". Ролик показывает, как изменится арена после реконструкции.

Стадион "Сантьяго Бернабеу" был открыт в Мадриде 14 декабря 1947 года. До 1955 года он назывался "Нуэво Чамартин". Арена принимала матчи чемпионата Европы-1964, чемпионата мира-1982, четыре финала Лиги чемпионов, финал Кубка Либертадорес-2018.

🆕🏟 Take a look at the plans for the new Santiago Bernabéu! #HalaMadrid pic.twitter.com/ntXWHidlaa – Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) 2 апреля 2019 г.

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