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Источник: Месси станет обладателем «Золотого мяча»

01:01

Форвард «Барселоны» Лионель Месси станет обладателем «Золотого мяча», сообщает Mirror. В социальных сетях появилось фото с результатами голосования. Согласно нему, аргентинец опередил защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка на 64 балла. Третий — нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах, четвертый — лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Напомним, что Месси выигрывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 году.

Победитель награды будет объявлен сегодня, 2 декабря.

Источник: Месси уже знает, что получит шестой «Золотой мяч»

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