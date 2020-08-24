Источник: Куман по телефону сказал Суаресу, что не рассчитывает на него

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес покинет клуб этим летом. Как утверждает журналист Жерар Ромеро, новый главный тренер каталонцев Роналд Куман связался по телефону с уругвайцем и дал ему понять, что не рассчитывает на его услуги, несмотря на действующий контракт.

Куман возглавил «Барсу» летом, сменив отправленного в отставку Кике Сетьена. Ранее сам Суарес заявлял, что не собирается покидать каталонцев. Сообщалось, что интерес к 33-летнему уругвайцу проявляет его бывший клуб «Аякс», предлагающий 15 миллионов евро.

Суарес защищает цвета «Барсы» с 2014 года. В прошедшем сезоне он отметился 21 голом и 7 передачами в 38 матчах во всех турнирах.