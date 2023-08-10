Источник: «Барселона» за сутки до начала чемпионата не зарегистрировала 10 игроков из 23

«Барселона» столкнулась с проблемами в регистрации игроков на чемпионат Испании, сообщает La portera de Nunez.

По сведениям источника, за сутки до старта чемпионата клуб не зарегистрировал 10 из 23 игроков. Вне заявки остались Алонсо, Пенья, Араухо, Роберто, Лангле, Дест, Эззальзули, Ромеу, Мартинес и Гюндоган.

Первый матч в чемпионате Испании «Барселона» проведет 13 августа на выезде против «Хетафе».