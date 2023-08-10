Голкипер «Реала» Куртуа порвал крестообразную связку и будет прооперирован

Голкипер «Реала» и сборной Бельгии Тибо Курта выбыл на длительный срок из-за серьезной травмы.

По данным пресс-службы мадридского клуба, у игрока диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшее время бельгийца прооперируют.

Сообщалось, что футболист травмировался на тренировке. Точные сроки восстановления игрока будут известны позже.

В минувшем сезоне 31-летний Куртуа провел 49 матчей за «Реал», пропустив в них 49 мячей.

«Реал» проведет первый матч нового сезона чемпионата Испании 12 августа против «Атлетико».