«Челси» интересуется защитником «Реала» Одриосолой

Защитник «Реала» Альваро Одриосола может продолжить карьеру в «Челси», сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, лондонский клуб уже связался с мадридской командой для обсуждения потенциальной сделки.

Действующий контракт Одриосолы рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.

27-летний испанец всего два раза выходил на замену в этом сезоне ла лиги.