Иньяки Уильямс повторил рекордную серию из сыгранных матчей за последние 40 лет в Европе

Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс принял участе в матче 13-го тура чемпионата Испании против «Жироны» (1:2).

Как сообщает в Twitter журналист Педро Мартин, для 28-летнего африканца эта игра стала 246 -й подряд в ла Ллиге. Это лучший показатель серии из сыгранных матчей в пяти лучших лигах Европы за последние 40 лет.

В период с 1987 по 1994 год игрок «Айнтрахта» Манфред Бинц так же не пропустил 246 матчей подряд в чемпионате Германии.