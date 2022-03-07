«Интер», «Севилья» и «Аякс» претендуют на Суареса

Нападающий Луис Суарес летом может покинуть «Атлетико». Испанский клуб пока не предложил 35-летнему уругвайцу новый контракт, так что летом он может получить статус свободного агента, сообщает Marca.

Интерес к Суаресу уже обозначили «Интер», «Севилья», «Аякс», а также несколько клубов из Бразилии.

В этом сезоне форвард провел за «Атлетико» 35 матчей во всех турнирах. На его счету 11 голов и 3 результативные передачи.