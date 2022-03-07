«Осасуна» продлила контракт с главным тренером

«Осасуна» продлила контракт с главным тренером Ягобой Аррасете. Новое соглашение со специалистом рассчитано до лета 2024 года, сообщает сайт клуба.

43-летний Аррасате работает с «Осасуной» с 2018 года. Именно под его руководством команда вернулась в примеру из сегунды.

В этом сезоне «Осасуна» занимает 11-е место в турнирной таблице. В 27 турах команда набрала 35 очков.