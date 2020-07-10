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«Интер» Бекхэма заинтересован в трансфере полузащитника «Барселоны»

10 июля 2020, 13:46

«Интер Майами», владельцем которого является Дэвид Бекхэм, может подписать полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля, сообщает CaughtOffside.

33-летний игрок рассказал, что Бекхэм лично интересовался у него, возможен ли переезд в МЛС. Контакт Видаля закачивается следующим летом, поэтому футболист может рассмотреть предложение англичанина. Переезд в МЛС позволит чилийскому полузащитнику быть ближе к семье в Южной Америке. Сообщается, что «Фламенго» и «Бока Хуниорс» также заинтересованы в Видале.

В нынешнем сезоне чилиец провел 39 встреч во всех соревнованиях, отметившись семью голами и тремя результативными передачами.

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