Иньеста не исключил возможность стать помощником Хави в «Барселоне»

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста порассуждал на тему своего возвращения в каталонскую команду на роль тренера.

«Могу ли я вернуться и стать ассистентом Хави? Давайте посмотрим. Не думаю, что это невозможно, но будет очень сложно из-за некоторых нюансов, включая тайминг. Мне хочется, чтобы «Барселона» снова побеждала. Но я надеюсь, что однажды я смогу вернуться на какую-то должность», — заявил Иньеста в интервью Sport.

На данный момент Иньеста играет в Японии за «Виссел Кобе». Его контракт с клубом истекает 31 января 2024 года.