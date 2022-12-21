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Сегодня, 10:45

Иньеста не исключил возможность стать помощником Хави в «Барселоне»

Виктория Кравченко
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Андрес Иньеста.
Фото AFP

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста порассуждал на тему своего возвращения в каталонскую команду на роль тренера.

«Могу ли я вернуться и стать ассистентом Хави? Давайте посмотрим. Не думаю, что это невозможно, но будет очень сложно из-за некоторых нюансов, включая тайминг. Мне хочется, чтобы «Барселона» снова побеждала. Но я надеюсь, что однажды я смогу вернуться на какую-то должность», — заявил Иньеста в интервью Sport.

На данный момент Иньеста играет в Японии за «Виссел Кобе». Его контракт с клубом истекает 31 января 2024 года.

Андрес Иньеста
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
0
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2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
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 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
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 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
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 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
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 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
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 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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29.12 19:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
29.12 21:15
Бетис – Атлетик
 - : -
29.12 23:30
Атлетико – Эльче
 - : -
30.12 19:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
30.12 21:15
Кадис – Альмерия
 - : -
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 - : -
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 16:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 18:15
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 18:15
Вильярреал – Валенсия
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Роберт Левандовски

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 13
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
П
Роберт Левандовски

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Барселона

 6
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
Херман Пеццела

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Бетис

 12 2 2
Исаак Карселeн

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Кадис

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Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

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