Карлос Бакка подписал контракт с «Гранадой»

Бывший нападающий «Милана» Карлос Бакка стал игроком «Гранады». 34-летний колумбиец подписал контракт с испанским клубом, сообщает сайт команды.

Последним клубом Бакки был «Вильярреал», который он покинул в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне Бакка провел во всех турнирах 35 матчей, в которых забил 9 мячей. Вместе с «Вильярреалом» он выиграл Лигу Европы.