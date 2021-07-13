Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Карлос Бакка подписал контракт с «Гранадой»

13 июля 2021, 23:57
Теги:

Бывший нападающий «Милана» Карлос Бакка стал игроком «Гранады». 34-летний колумбиец подписал контракт с испанским клубом, сообщает сайт команды.

Последним клубом Бакки был «Вильярреал», который он покинул в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне Бакка провел во всех турнирах 35 матчей, в которых забил 9 мячей. Вместе с «Вильярреалом» он выиграл Лигу Европы.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Милан» договорился с ЦСКА о трансфере Николы Влашича
Сборной России нужно обновление. Дзюба и еще пять игроков, которые могут уйти вслед за Черчесовым
Лунев поехал покорять бундеслигу. А как там играл Черчесов?
Леонид Слуцкий заявил, что по поводу работы в сборной России к нему не обращались
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд