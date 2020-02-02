«Хетафе» в гостях обыграл «Атлетик»
«Хетафе» в матче 22-го тура чемпионата Испании в гостях обыграл «Атлетик» со счетом 2:0.
Чемпионат Испании
Лига 1
22-й тур
«Атлетик» — «Хетафе» — 0:2 (0:1)
Голы: Суарес, 36 (0:1). Мата, 50 — с пенальти (0:2).
«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Лекуэ (Капа, 68), Альварес, Рауль Гарсия, Лопес (Ибаи Гомес, 68), Дани Гарсия, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс, Вильялибре (Адурис, 67).
«Хетафе»: Сория, Эчейта, Ньом (Кенеди, 90+2), Суарес, Даконам, Оливера, Кукурелья, Максимович, Арамбарри, Мата (Тимор, 86), Дейверсон (Хорхе Молина, 54).
Предупреждения: Дейверсон, 12. Арамбарри, 40. Мата, 63. Берчиче, 63. Суарес, 67. Ньом, 70. Иньиго Мартинес, 86.
Судья: Альберола Рохас (Испания).
2 февраля. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/