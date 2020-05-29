Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино, возглавлявший «Барселону» с 2013 по 2014 год, поделился воспоминаниями о работе в каталонском клубе.

— Не сказал бы, что провел плохой сезон в «Барселоне» в плане результата, — приводит Mundo Deportivo слова Мартино. — Мы выиграли Суперкубок и дошли до финала Кубка Испании, дважды обыграли «Реал». Впрочем, в «Барселоне» важно, сколько именно трофеев ты возьмешь. Вообще, я считаю, что год в Каталонии — худший в моей карьере, потому что мой вклад в качестве тренера был лишь в менеджменте команды.