Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Херардо Мартино: «Год в качестве главного тренера «Барселоны» — худший в моей карьере»

15:38

Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино, возглавлявший «Барселону» с 2013 по 2014 год, поделился воспоминаниями о работе в каталонском клубе.

— Не сказал бы, что провел плохой сезон в «Барселоне» в плане результата, — приводит Mundo Deportivo слова Мартино. — Мы выиграли Суперкубок и дошли до финала Кубка Испании, дважды обыграли «Реал». Впрочем, в «Барселоне» важно, сколько именно трофеев ты возьмешь. Вообще, я считаю, что год в Каталонии — худший в моей карьере, потому что мой вклад в качестве тренера был лишь в менеджменте команды.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир