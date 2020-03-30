Хави заявил о желании вернуться в «Барселону»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, который тренирует катарский «Аль-Садд», рассказал о желании вернуться в каталонский клуб. После отставки Эрнесто Вальверде он отказался возглавить команду.

— Очевидно, что хочу вернуться в «Барселону», и я взволнован, — приводит слова Хави La Vanguardia. — Благодаря опыту, который приобрел, теперь вижу, что могу внести свой вклад в развитие игроков.

Сразу дал понять, что вижу себя в проекте, который строился бы с нуля и в котором принятие решений оставалось бы за мной. Я — командный игрок, не хотел бы принимать их в одиночку. Хотел бы работать бок о бок с людьми, в которых полностью уверен. В раздевалке команды не может быть ни одного токсичного человека.