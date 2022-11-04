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Сегодня, 15:36

Хави заявил, что неблагоприятные обстоятельства вынудили Пике завершить карьеру

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал решение защитника каталонцев Жерара Пике завершить карьеру.

«Завтра мы хотим взять три очка, чтобы продолжить гонку за «Реалом» и нашу хорошую серию в чемпионате. Этот матч станет прощальным для Пике, и он заслуживает все возможные слова благодарности. Мне посчастливилось играть с ним в одной команде. Неблагоприятные обстоятельства вынудили его закончить карьеру. Он меньше играет, чувствует себя менее полезным. Поэтому он решил уйти. За это ему стоит отдать должное. У него был контракт, он мог и дальше получать деньги, но он решил поступить вот так. Я желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что фанаты «Барсы» считают его тем, кем он является, — легендой», — приводит слова Хави Marca.

Пике является воспитанником академии «Барселоны». За первую команду начал играть с 2008 года. Вместе с «Барсой» Пике выигрывал все высшие клубные призы в Испании: чемпионат (8 раз), Кубок короля (7), Суперкубок (6) и по 3 раза — европейскую Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/11/04/6364f3da051f0f001f3c55d0-directo.html
Жерар Пике
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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Пике попал в заявку «Барселоны» на матч против «Альмерии». Эта игра будет для него последней в составе каталонского клуба
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 12 10 2 0 29-10 32
2
 Барселона 12 10 1 1 29-4 31
3
 Атлетико 12 7 2 3 20-12 23
4
 Бетис 12 7 2 3 16-8 23
5
 Р. Сосьедад 12 7 1 4 16-15 22
6
 Атлетик 12 6 3 3 20-12 21
7
 Осасуна 12 6 2 4 13-11 20
8
 Вильярреал 12 5 3 4 14-8 18
9
 Р. Вальекано 12 5 3 4 17-14 18
10
 Валенсия 12 4 3 5 18-14 15
11
 Вальядолид 12 4 2 6 11-17 14
12
 Мальорка 12 3 4 5 10-13 13
13
 Хетафе 12 3 4 5 12-19 13
14
 Альмерия 12 4 1 7 15-20 13
15
 Эспаньол 12 2 5 5 15-20 11
16
 Сельта 12 3 2 7 13-24 11
17
 Жирона 12 2 4 6 16-20 10
18
 Кадис 12 2 4 6 8-24 10
19
 Севилья 12 2 4 6 11-19 10
20
 Эльче 12 0 4 8 8-27 4
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.11 23:00
Жирона – Атлетик
 - : -
5.11 16:00
Хетафе – Кадис
 - : -
5.11 18:15
Вальядолид – Эльче
 - : -
5.11 20:30
Сельта – Осасуна
 - : -
5.11 23:00
Барселона – Альмерия
 - : -
6.11 16:00
Атлетико – Эспаньол
 - : -
6.11 18:15
Р. Сосьедад – Валенсия
 - : -
6.11 20:30
Вильярреал – Мальорка
 - : -
6.11 23:00
Бетис – Севилья
 - : -
7.11 23:00
Р. Вальекано – Реал
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
Родригу

Родригу

Реал

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 10 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 5 2 0
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 10 1 5
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