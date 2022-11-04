Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 16:54

Гвардиола — о завершении карьеры Пике: «Я удивился. Это большая личность, игрок для топ-матчей»

Гвардиола прокомментировал решение Пике завершить карьеру
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение защитника «Барселоны» Жерара Пике завершить карьеру.

«Меня удивили эти новости. В молодости он играл в Англии, а потом построил невероятную карьеру в «Барселоне». Я желаю ему и его семье всего наилучшего. Я знаю его родителей, они потрясающие. Пике — большая личность. Это игрок для топ-матчей, который никогда не вел себя плохо и играл на высочайшем уровне. Время пришло, но его будущее будет ярким. Пике — умный парень. Мы провели невероятные четыре года вместе. Было честью поработать с ним», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Пике объявил о завершении карьеры 3 ноября. Контракт с 35-летним латералем будет расторгнут на следующей неделе. Последний матч в карьере на домашнем стадионе «Барселоны» — «Камп Ноу» — Пике проведет 5 ноября против «Альмерии» в рамках 13-го тура чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что игрок отказался от 50 миллионов евро за прекращение контракта с «Барселоной».

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/man-city-pep-guardiola-live-25433556
Жерар Пике
Хосеп Гвардиола
ФК Барселона
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
РУСАДА может собирать информацию об интимной жизни спортсменов. Зачем это нужно?
Овечкин забил исторический гол и повторил суперрекорд Хоу
Путин назвал отличие между беженцами с Украины в Европе и России
Путин назвал неизбежным столкновение России с неонацистским режимом Украины
СК изучит видео с наездом танка ВСУ на раненого российского солдата
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хави заявил, что неблагоприятные обстоятельства вынудили Пике завершить карьеру

«Атлетико» интересуется Гюндоганом
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 12 10 2 0 29-10 32
2
 Барселона 12 10 1 1 29-4 31
3
 Атлетико 12 7 2 3 20-12 23
4
 Бетис 12 7 2 3 16-8 23
5
 Р. Сосьедад 12 7 1 4 16-15 22
6
 Атлетик 12 6 3 3 20-12 21
7
 Осасуна 12 6 2 4 13-11 20
8
 Вильярреал 12 5 3 4 14-8 18
9
 Р. Вальекано 12 5 3 4 17-14 18
10
 Валенсия 12 4 3 5 18-14 15
11
 Вальядолид 12 4 2 6 11-17 14
12
 Мальорка 12 3 4 5 10-13 13
13
 Хетафе 12 3 4 5 12-19 13
14
 Альмерия 12 4 1 7 15-20 13
15
 Эспаньол 12 2 5 5 15-20 11
16
 Сельта 12 3 2 7 13-24 11
17
 Жирона 12 2 4 6 16-20 10
18
 Кадис 12 2 4 6 8-24 10
19
 Севилья 12 2 4 6 11-19 10
20
 Эльче 12 0 4 8 8-27 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.11 23:00
Жирона – Атлетик
 - : -
5.11 16:00
Хетафе – Кадис
 - : -
5.11 18:15
Вальядолид – Эльче
 - : -
5.11 20:30
Сельта – Осасуна
 - : -
5.11 23:00
Барселона – Альмерия
 - : -
6.11 16:00
Атлетико – Эспаньол
 - : -
6.11 18:15
Р. Сосьедад – Валенсия
 - : -
6.11 20:30
Вильярреал – Мальорка
 - : -
6.11 23:00
Бетис – Севилья
 - : -
7.11 23:00
Р. Вальекано – Реал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
Родригу

Родригу

Реал

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 10 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 5 2 0
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 10 1 5
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости