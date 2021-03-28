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Хави высказался о том, что Лев может возглавить «Барселону»

11:53
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Экс-игрок «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о наставнике сборной Германии Йоахиме Леве.

«У сборной Германии иное понимание футбола, которое очень напоминает мне сборную Испании и «Барселоны». Лев был бы хорошим кандидатом на пост главного тренера каталонского клуба. Дело в его видении футбола», — цитирует Хави SUddeutsche Zeitung.

Напомним, несколько недель назад Лев сообщил о том, что решил покинуть сборную Германии после чемпионата Европы. Сообщалось, что специалист начал брать уроки испанского языка.

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