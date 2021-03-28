Стала известна сумма отступных за Маркоса Льоренте в «Атлетико»
«Атлетико» не собирается продавать своего лидера Маркоса Льоренте, хотя к игроку проявляют интерес многие клубы, сообщает Marca.
По информации источника, пока ни один клуб не сделал реального предложения по испанцу, однако если кто и будет намерен это сделать, то ему придется заплатить отступные. Точная клаусула футболиста — 120 миллионов евро.
В текущем сезоне Льоренте провел 36 поединков за «матрасников», в которых отметился 10 голами и девятью результативными передачами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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