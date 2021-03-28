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Стала известна сумма отступных за Маркоса Льоренте в «Атлетико»

17:27
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«Атлетико» не собирается продавать своего лидера Маркоса Льоренте, хотя к игроку проявляют интерес многие клубы, сообщает Marca.

По информации источника, пока ни один клуб не сделал реального предложения по испанцу, однако если кто и будет намерен это сделать, то ему придется заплатить отступные. Точная клаусула футболиста — 120 миллионов евро.

В текущем сезоне Льоренте провел 36 поединков за «матрасников», в которых отметился 10 голами и девятью результативными передачами.

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