Тодибо: «Лучше играть в низших лигах Франции, чем сидеть на скамейке в «Барселоне»
Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо признался, что получал в каталонском клубе слишком мало игровой практики. На данный момент футболист выступает на правах аренды в «Ницце».
«Не очень хорошо перейти в «Барселону» и не играть. Лучше я буду выступать в низших лигах Франции, чем сидеть в запасе в «Барселоне». Трансфер в «Барсу» — безумие, но я участвовал всего в пяти матчах. Это подделка. Я стал чемпионом Испании в 2019 году, но не помог команде. Думаю, я смогу добиться большего», — цитирует Тодибо RMC Sport.
21-летний француз перешел в «Барселону» из «Тулузы» в 2019 году. Контракт игрока с каталонцами рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне Тодибо участвовал в 7 матчах лиги 1, не отметившись результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю