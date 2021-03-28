Тодибо: «Лучше играть в низших лигах Франции, чем сидеть на скамейке в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо признался, что получал в каталонском клубе слишком мало игровой практики. На данный момент футболист выступает на правах аренды в «Ницце».

«Не очень хорошо перейти в «Барселону» и не играть. Лучше я буду выступать в низших лигах Франции, чем сидеть в запасе в «Барселоне». Трансфер в «Барсу» — безумие, но я участвовал всего в пяти матчах. Это подделка. Я стал чемпионом Испании в 2019 году, но не помог команде. Думаю, я смогу добиться большего», — цитирует Тодибо RMC Sport.

21-летний француз перешел в «Барселону» из «Тулузы» в 2019 году. Контракт игрока с каталонцами рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне Тодибо участвовал в 7 матчах лиги 1, не отметившись результативными действиями.