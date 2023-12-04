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Сегодня, 01:11

Хави выиграл все четыре матча против «Атлетико» в качестве тренера

Сергей Разин
корреспондент
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«Барселона» в матче 15-го тура чемпионата Испании обыграла «Атлетико» — 1:0.

Таким образом, Хави выиграл все четыре матча против команды Диего Симеоне в качестве главного тренера. Три последние встречи завершились со счетом 1:0 в пользу каталонцев.

После этого матча «Барселона» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Атлетико» с 31 очком — на четвертой строчке.

Диего Симеоне
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Атлетико
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 15 12 2 1 33-9 38
2
 Жирона 15 12 2 1 34-18 38
3
 Барселона 15 10 4 1 28-14 34
4
 Атлетико 14 10 1 3 30-13 31
5
 Атлетик 15 8 4 3 30-18 28
6
 Р. Сосьедад 15 7 5 3 26-18 26
7
 Бетис 15 6 7 2 18-16 25
8
 Лас-Пальмас 15 6 3 6 13-13 21
9
 Валенсия 15 5 4 6 17-20 19
10
 Хетафе 15 4 7 4 17-20 19
11
 Р. Вальекано 15 4 7 4 16-22 19
12
 Вильярреал 15 4 4 7 22-26 16
13
 Алавес 15 4 4 7 14-19 16
14
 Осасуна 15 4 3 8 17-25 15
15
 Севилья 14 2 7 5 20-20 13
16
 Мальорка 15 1 8 6 13-20 11
17
 Кадис 14 2 5 7 11-21 11
18
 Сельта 14 1 5 8 14-24 8
19
 Гранада 15 1 4 10 19-35 7
20
 Альмерия 15 0 4 11 16-37 4
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1.12 23:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 2 : 0
2.12 16:00
Жирона – Валенсия
 2 : 1
2.12 18:15
Атлетик – Р. Вальекано
 4 : 0
2.12 20:30
Реал – Гранада
 2 : 0
2.12 23:00
Осасуна – Р. Сосьедад
 1 : 1
3.12 16:00
Мальорка – Алавес
 0 : 0
3.12 18:15
Альмерия – Бетис
 0 : 0
3.12 20:30
Севилья – Вильярреал
 1 : 1
3.12 23:00
Барселона – Атлетико
 1 : 0
4.12 23:00
Сельта – Кадис
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Хетафе

 5
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Вильярреал

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И К Ж
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Осасуна

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