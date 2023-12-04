Хави выиграл все четыре матча против «Атлетико» в качестве тренера

«Барселона» в матче 15-го тура чемпионата Испании обыграла «Атлетико» — 1:0.

Таким образом, Хави выиграл все четыре матча против команды Диего Симеоне в качестве главного тренера. Три последние встречи завершились со счетом 1:0 в пользу каталонцев.

После этого матча «Барселона» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Атлетико» с 31 очком — на четвертой строчке.