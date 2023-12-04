Жоау Феликс: «У меня хорошие отношения почти со всеми игроками «Атлетико», с Симеоне еще не пересекался»

Форвард «Барселоны» Жоау Феликс прокомментировал свою игру в матче 15-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (1:0). Нападающий, забивший единственный гол, арендован у мадридского клуба.

«Обо мне говорят каждую неделю. Я всегда в центре внимания. Я спокоен, не обращаю внимания, что говорят другие. Я работаю над тем, чтобы стать лучше как игрок. Благодарю за помощь клуб и партнеров по команде, которые так хорошо меня приняли. У меня хорошие отношения почти со всеми бывшими одноклубниками по «Атлетико». Они знают, что у меня с ними нет никаких проблем. С Симеоне я еще не пересекался», — приводит слова Феликса журналистка Хелена Кондис.

Феликс забил гол на 28-й минуте. Форвард отпраздновал свой гол перед трибунами.

После этого матча «Барселона» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Атлетико» с 31 очком — на четвертой строчке.