«Барселона» обыграла «Атлетико», Феликс забил единственный гол

«Барселона» в матче 15-го тура чемпионата Испании обыграла «Атлетико» со счетом 1:0.

Единственный гол на 28-й минуте забил Жоау Феликс, который арендован у «Атлетико». Форвард отпраздновал свой гол перед трибунами.

После этого матча «Барселона» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Атлетико» с 31 очком — на четвертой строчке.