Хави: «Барса» пытается начать эру побед. Титул немного снимет напряжение с игроков»

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что победа в финале Суперкубка Испании над «Реалом» (3:1) облегчит психологическое давление игроков.

«Это «Барса». Не буду скрывать, я хочу побеждать, хочу, чтобы команда играла хорошо. Я хочу, чтобы команда получала удовольствие от игры и побеждала. Думаю, мы видели это на днях. Но я не чувствую себя освобожденным. Я знаю этот клуб. Я нахожусь дома, и я чувствую, что это семейный бизнес. Мы должны быть очень уравновешенными психологически. Мы пытаемся начать эру побед. Мы выиграли титул, и это очень важно для клуба. Я думаю, это немного снимет напряжение с игроков. Что касается других команд... мы не беспокоимся о них», — приводит слова Хави Marca.

Хави завоевал первый титул с «Барселоной» в статусе главного тренера команды.

Каталонцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 41 очко за 16 игр.