Симеоне: «Родриго де Пауль будет играть против «Леванте», он готов»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о составе команды.
«Никто не просил меня уходить. У нас много ценных игроков, поэтому на рынке мы готовы ко всему, что может произойти. Я могу сказать, что Родриго де Пауль будет играть сегодня, он будет готов», — приводит слова Симеоне журналист Фабрицио Романо.
18 января «Атлетико» сыграет с «Леванте» в 1/8 финала Кубка Испании. Начало — в 23.00 мск.
В текущем сезоне де Пауль сыграл за мадридский клуб 18 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативных паса.
Источник: Фабрицио Романо
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|16
|13
|2
|1
|35-6
|41
|
2
|Реал
|16
|12
|2
|2
|36-16
|38
|
3
|Р. Сосьедад
|17
|11
|2
|4
|26-18
|35
|
4
|Вильярреал
|17
|8
|4
|5
|20-13
|28
|
5
|Бетис
|16
|8
|4
|4
|19-13
|28
|
6
|Атлетико
|17
|8
|4
|5
|24-16
|28
|
7
|Осасуна
|17
|8
|3
|6
|17-16
|27
|
8
|Атлетик
|17
|7
|5
|5
|25-17
|26
|
9
|Р. Вальекано
|17
|7
|5
|5
|24-20
|26
|
10
|Мальорка
|17
|6
|4
|7
|14-16
|22
|
11
|Жирона
|17
|5
|6
|6
|26-27
|21
|
12
|Валенсия
|16
|5
|4
|7
|23-18
|19
|
13
|Альмерия
|17
|5
|3
|9
|18-26
|18
|
14
|Эспаньол
|17
|3
|8
|6
|21-26
|17
|
15
|Вальядолид
|17
|5
|2
|10
|13-25
|17
|
16
|Сельта
|17
|4
|5
|8
|17-28
|17
|
17
|Хетафе
|17
|4
|5
|8
|16-24
|17
|
18
|Кадис
|17
|3
|7
|7
|12-28
|16
|
19
|Севилья
|17
|3
|6
|8
|17-26
|15
|
20
|Эльче
|17
|0
|5
|12
|11-35
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.01
|23:00
|
Сельта – Вильярреал
|1 : 1
|14.01
|16:00
|
Вальядолид – Р. Вальекано
|0 : 1
|14.01
|18:15
|
Жирона – Севилья
|2 : 1
|14.01
|20:30
|
Осасуна – Мальорка
|1 : 0
|14.01
|23:00
|
Р. Сосьедад – Атлетик
|3 : 1
|15.01
|16:00
|
Хетафе – Эспаньол
|1 : 2
|15.01
|18:15
|
Альмерия – Атлетико
|1 : 1
|16.01
|23:00
|
Кадис – Эльче
|1 : 1
|1.02
|23:00
|
Бетис – Барселона
|- : -
|2.02
|23:00
|
Реал – Валенсия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|10
|
|
Карим Бензема
Реал
|8
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|13
|2
|2
|
|
Гонсало Верду
Эльче
|7
|2
|1
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|10
|2
|1
Новости