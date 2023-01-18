Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 09:10

Симеоне: «Родриго де Пауль будет играть против «Леванте», он готов»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о составе команды.

«Никто не просил меня уходить. У нас много ценных игроков, поэтому на рынке мы готовы ко всему, что может произойти. Я могу сказать, что Родриго де Пауль будет играть сегодня, он будет готов», — приводит слова Симеоне журналист Фабрицио Романо.

18 января «Атлетико» сыграет с «Леванте» в 1/8 финала Кубка Испании. Начало — в 23.00 мск.

В текущем сезоне де Пауль сыграл за мадридский клуб 18 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативных паса.

Источник: Фабрицио Романо
Диего Симеоне
Футбол
ФК Атлетико
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Самая красивая женщина в мире». Умерла знаменитая актриса Лоллобриджида — ее внучка брала медали на Олимпиаде
Овечкин или Кросби? Кто из них более великий
Испанский премьер рассказал о скрытых союзниках Путина в Европе
Американский финансист предрек уход эпохи доминирования доллара
В ДНР обвинили ВСУ в выдаче позиций польских наемников в Соледаре
Эксперт дал советы по продлению срока службы ноутбука
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аякс» досрочно прервал аренду Окампоса из «Севильи»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 13 2 1 35-6 41
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 17 11 2 4 26-18 35
4
 Вильярреал 17 8 4 5 20-13 28
5
 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
6
 Атлетико 17 8 4 5 24-16 28
7
 Осасуна 17 8 3 6 17-16 27
8
 Атлетик 17 7 5 5 25-17 26
9
 Р. Вальекано 17 7 5 5 24-20 26
10
 Мальорка 17 6 4 7 14-16 22
11
 Жирона 17 5 6 6 26-27 21
12
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
13
 Альмерия 17 5 3 9 18-26 18
14
 Эспаньол 17 3 8 6 21-26 17
15
 Вальядолид 17 5 2 10 13-25 17
16
 Сельта 17 4 5 8 17-28 17
17
 Хетафе 17 4 5 8 16-24 17
18
 Кадис 17 3 7 7 12-28 16
19
 Севилья 17 3 6 8 17-26 15
20
 Эльче 17 0 5 12 11-35 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.01 23:00
Сельта – Вильярреал
 1 : 1
14.01 16:00
Вальядолид – Р. Вальекано
 0 : 1
14.01 18:15
Жирона – Севилья
 2 : 1
14.01 20:30
Осасуна – Мальорка
 1 : 0
14.01 23:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 3 : 1
15.01 16:00
Хетафе – Эспаньол
 1 : 2
15.01 18:15
Альмерия – Атлетико
 1 : 1
16.01 23:00
Кадис – Эльче
 1 : 1
1.02 23:00
Бетис – Барселона
 - : -
2.02 23:00
Реал – Валенсия
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 8
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 13 2 2
Гонсало Верду

Гонсало Верду

Эльче

 7 2 1
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 10 2 1
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости